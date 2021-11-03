الحكومة المصرية تبدأ الانتقال للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 03:38 مساء
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (أرشيفية: الإنترنت).

قالت الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستبدأ في ديسمبر المقبل نقل مكاتبها إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقع شرقي القاهرة.

وقال الناطق باسم الرئاسة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي «وجّه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل لبدء العمل لفترة تجريبية لمدة ستة شهور»، وفق وكالة «فرانس برس».

صُممت العاصمة الجديدة كمدينة ذكية عالية التقنية لاستيعاب 6.5 مليون ساكن بهدف تخفيف الازدحام في القاهرة، وتضم حيًا حكوميًا وآخر للأعمال وحدائق شاسعة وحيًا دبلوماسيًا.

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