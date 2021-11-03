الناطق باسم حمدوك: شرطان لبدء أي حوار لتسوية الأزمة في السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 12:52 مساء

أعلن الناطق باسم رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، تمسك حمدوك بشرطين قبل أي حوار للتوصل لتسوية الأزمة التي يعيشها السودان.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق قوله عبر «فيسبوك»، إن «حمدوك متمسك بإطلاق جميع المعتقلين، وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر قبل الانخراط في أي حوار للتوصل لتسوية للأزمة».

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر قريبة من رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، لوكالة «رويترز» إن «الجيش لا يزال يتفاوض معه للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيسًا للوزراء». ونفت المصادر تقريرًا ذكر أن حمدوك وافق على عودته لرئاسة الحكومة.

وحمدوك موضوع تحت الإقامة الجبرية بالمنزل منذ أن عزله قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الأسبوع الماضي، في تحرك أخرج مسار الانتقال نحو الحكم المدني عن مساره ودفع المانحين الأجانب لتجميد المساعدات. وتجري جهود وساطة منذ أيام سعيًا لسبيل للخروج من الأزمة، وفق «رويترز».

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