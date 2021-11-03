«رويترز»: المحادثات جارية بين حمدوك والجيش السوداني ولا اتفاق بعد

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مصادر قريبة من رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، إن «الجيش لا يزال يتفاوض معه للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيسا للوزراء».

ونفت المصادر لوكالة «رويترز» تقريرًا ذكر أن حمدوك وافق على عودته لرئاسة الحكومة.

وحمدوك موضوع تحت الإقامة الجبرية بالمنزل منذ أن عزله قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الأسبوع الماضي، في تحرك أخرج مسار الانتقال نحو الحكم المدني عن مساره ودفع المانحين الأجانب لتجميد المساعدات. وتجري جهود وساطة منذ أيام سعيًا لسبيل للخروج من الأزمة، وفق «رويترز».

ونقلت «رويترز» عن مصدر قريب من حمدوك قوله، الأربعاء، إنه «لم يتم التوصل لاتفاق بينه وبين قادة الجيش وإن المحادثات لا تزال جارية».

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت قناة «العربية» نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن «حمدوك وافق على العودة لرئاسة الحكومة». في حين قالت قناة «الحدث» في تقرير آخر إن حمدوك «يريد الإفراج عن المحتجزين السياسيين» كشرط لقبول رئاسة الوزراء .

وذكرت مصادر التقت حمدوك الأسبوع الماضي، أنه «يريد العودة عن الانقلاب، وإخلاء سبيل المحتجزين قبل إجراء محادثات أخرى».