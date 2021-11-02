منظمة الهجرة: 16 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن خلال 9 أشهر

مهاجرون أفارقة في اليمن. (الإنترنت)

قالت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، إن أكثر من 16 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وذكر مكتب المنظمة التابعة للأمم المتحدة في اليمن في بيان على «تويتر» أنه «في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، وصل إجمالًا 16 ألفًا و349 مهاجرًا جديدًا إلى اليمن، مقارنة بـ 32 ألفًا و122 مهاجرًا وصلوا البلاد خلال الفترة المقابلة من العام الماضي»، بحسب «رويترز».

نقطة عبور رئيسية

وأشار إلى أن اليمن «لا يزال نقطة عبور رئيسية على طول طريق الهجرة الشرقي بين القرن الأفريقي والسعودية». وأكدت المنظمة أن «معظم المهاجرين الواصلين إلى اليمن يواجهون مخاطر شديدة، حيث يعدون من أكثر الفئات المحرومة والمهمشة».

وينتشر منذ أكثر من عامين في معظم شوارع وأحياء ومناطق مدينة عدن الساحلية في جنوب البلاد، المئات من الأفارقة، أغلبهم من إثيوبيا دخلوا اليمن بطرق غير شرعية.

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ويعد اليمن منذ سنوات طويلة، وجهة ونقطة عبور لمعظم المهاجرين من دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، نحو دول الخليج الغنية، خاصة المملكة العربية السعودية بحثًا عن سبل حياة أفضل، على الرغم من رحلتهم الصعبة والظروف المزرية.