موريتانيا تنفي أنباء عن استهداف قافلة شاحنات جزائرية فوق أراضيها

قوات تابعة للجيش الموريتاني. (الإنترنت)

نفى الجيش الموريتاني وقوع أي هجوم داخل الأراضي الموريتانية، في إشارة إلى ما تداوله ناشطون موريتانيون بخصوص هجوم تعرضت له شاحنات جزائرية شمال البلاد.

وقال الجيش في بيان صحفي: «تداولت عدة مواقع ومنصات إعلامية، منذ أمس، خبر تعرض شاحنات جزائرية لهجوم شمال البلاد»، وفق «روسيا اليوم».

تصحيح المعلومات المتداولة

وأضاف الجيش معلقًا على ما تم تداوله: «من أجل إنارة الرأي العام وتصحيح المعلومات المتداولة، تنفي مديرية الاتصال والعلاقات العامة بقيادة الأركان العامة للجيوش حدوث أي هجوم داخل التراب الوطني».

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ودعا الجيش الموريتاني إلى «توخي الدقة في المعلومات، والحذر في التعامل مع المصادر الإخبارية المشبوهة»، وفق نص البيان.

وجاء بيان الجيش بعد أنباء في مواقع منها «مينا ديفنس»، تحدثت عن مقتل ثلاثة مدنيين جزائريين أمس الإثنين «بقصف مغربي وقع في المنطقة الرابطة بين عين بنتيلي وبير لحلو» بالأراضي الخاضعة لسيطرة جبهة «البوليساريو» في الصحراء، بحسب الموقع نفسه.