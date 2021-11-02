وزير الخارجية اللبناني: لا نستطيع أن نعطي للسعودية رأس «حزب الله».. والحكومة غير قادرة على تحجيم دور الجماعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 06:58 مساء
وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، إن «الحكومة غير قادرة على تحجيم دور جماعة حزب الله وهذه مسألة إقليمية»، وتأتي تلك التصريحات على خلفية الخلاف مع السعودية.

وقال بو حبيب إن «المملكة العربية السعودية تملي شروطًا مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور حزب الله»، مشيرًا إلى أن «السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثًا حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير»، بحسب «روسيا اليوم».

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واعتبر «أننا أمام مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن كلبنان لا نستطيع أن نعطيهم إياه، لأن تصريحات وزير الخارجية السعودي أن حزب الله وليس جورج قرداحي المشكلة، جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل للأزمة».

حزب الله لا يهيمن 
وشدَّد على أن «حزب الله لا يهيمن على البلد، وأنه مكون لبناني يلعب سياسة، نعم لديه امتداد عسكري إقليمي، لكنه لا يستخدمه في لبنان. هذا أكثر مما نحن نقدر أن نحله، هذه نحن لا نستطيع حل ذلك... كلنا نريد جيشًا واحدًا وبلدًا واحدًا ولكن لدينا واقع».

وقال بوحبيب إنه يعتقد أن «الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا لحل الخلاف وأن الوساطة القطرية هي الخيار الوحيد المطروح حاليًا لحل المشكلة مع السعودية»، كاشفًا أنه «لم تكن هناك اجتماعات على أي مستوى بين الطرفين منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منذ أكثر من شهر».

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