مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة خاصة حول السودان «الجمعة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 05:38 مساء
جلسة سابقة لمجلس حقوق الإناسن التابع للأمم المتحدة. (الإنترنت)

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة خاصة حول السودان، في أعقاب حملة قمع ضد التجمعات الحاشدة بعد انقلاب الجيش. 

ستبدأ الجلسة في تمام الساعة 11:30 ت غ، بحسب بيان صادر عن المجلس، وطالبت 48 دولة، من بينها 18 أعضاء في المجلس، الإثنين، بعقد جلسة طارئة للمجلس حول السودان، بحسب «فرانس برس».

 جلسة خاصة
وقالت الرسالة: «نطالب  مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة هذا الأسبوع للبحث في الآثار المترتبة على حقوق الإنسان بسبب الوضع الراهن في جمهورية السودان». وبحسب الرسالة فإن «هناك حاجة إلى جلسة خاصة نظرًا لأهمية الوضع».

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كتب السفير البريطاني سايمن مانلي الذي قدم الطلب نيابة عن 48 دولة،  في تغريدة على «تويتر»: «تصرفات الجيش السوداني تعد خيانة للثورة والمرحلة الانتقالية ولآمال الشعب السوداني».

 مرحلة انتقالية
في 25 أكتوبر، أطاح قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان بالمدنيين في المؤسسات السياسية خلال مرحلة انتقالية كان يفترض أن تتيح للسودان التحول إلى الديمقراطية العام 2023 بعد سقوط حكم عمر البشير الذي استمر 30 عامًا.

أدت الخطوة إلى موجة إدانات دولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكريّة من استخدام العنف ضدّ المتظاهرين. بلغت حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات 12 قتيلًا منذ الأسبوع الماضي ونحو 300 جريح، وفق لجنة الأطباء المركزية السودانية المناهضة للانقلاب.

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