بريطانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان

شاب يقف في الشارع قرب إطارات أضرم فيها النار خلال تظاهرة في الخرطوم. (الإنترنت)

قالت بريطانيا إنها طلبت عقد جلسة خاصة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان في أعقاب «الانقلاب العسكري» الذي وقع الأسبوع الماضي.

واُرسل الطلب إلى رئيس المجلس، الذي يضم 47 دولة، نيابة عن 18 دولة عضوًا، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا. وأيدت القرار 30 دولة لها وضع مراقب بالمجلس بينها الولايات المتحدة، وفق وكالة «رويترز».

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وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف سايمون مانلي، على «تويتر»: «أعمال الجيش السوداني بمثابة خيانة للثورة والعملية الانتقالية وآمال الشعب السوداني».

واستولى الجيش السوداني الأسبوع الماضي على السلطة واحتجز مسؤولين مدنيين وسياسيين، ووعد بتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط. وقوبل ذلك بمعارضة ومظاهرات في الشوارع على مدى الأسبوع الماضي.