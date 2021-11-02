بريطانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 09:30 صباحا
شاب يقف في الشارع قرب إطارات أضرم فيها النار خلال تظاهرة في الخرطوم. (الإنترنت)

قالت بريطانيا إنها طلبت عقد جلسة خاصة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان في أعقاب «الانقلاب العسكري» الذي وقع الأسبوع الماضي.

واُرسل الطلب إلى رئيس المجلس، الذي يضم 47 دولة، نيابة عن 18 دولة عضوًا، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا. وأيدت القرار 30 دولة لها وضع مراقب بالمجلس بينها الولايات المتحدة، وفق وكالة «رويترز».

- «أطباء السودان» تعلن مقتل متظاهر على الأقل برصاص العسكريين في الخرطوم

وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف سايمون مانلي،  على «تويتر»: «أعمال الجيش السوداني بمثابة خيانة للثورة والعملية الانتقالية وآمال الشعب السوداني».

واستولى الجيش السوداني الأسبوع الماضي على السلطة واحتجز مسؤولين مدنيين وسياسيين، ووعد بتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط. وقوبل ذلك بمعارضة ومظاهرات في الشوارع على مدى الأسبوع الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
دوري أبطال أوروبا: «بايرن و«يوفنتوس» و«سالزبورغ» للتأهل المبكر.. و«برشلونة» ...
رياضة عالمية
كرة القدم لفتيات شمال العراق.. عودة للحياة بعد سنوات الحرب
رياضة عالمية
وزير المالية يطالب الجهات العامة بعدم التصرف من فائض بند المرتبات
ليبيا
كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا أمنيا
ليبيا
أبوجناح يدعو عمداء البلديات إلى تبني المصالحة الوطنية
ليبيا
اجتماع فني لربط سوق العمل إلكترونيا بين ليبيا ومصر
ليبيا
اللافي: احترام خارطة الطريق واجبة.. وقوانين الانتخابات الصادرة عن «النواب» بها ...
ليبيا
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
مسؤولون يقدمون إقرارات الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
ماكرون: أعلم أن رئيس الوزراء الأسترالي كذب في قضية الغواصات
دولى
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية على أساس شهري (30 سبتمبر - 31 ...
ليبيا
اللافي يصدر توضيحا بشأن مبادرته السياسية حول الانتخابات
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي»: ما أعلنه اللافي مبادرة شخصية.. و«بوابة الوسط» تنشر تفاصيل ...
ليبيا
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اللصيقات.. مستقبل التطعيم ضد «كورونا»