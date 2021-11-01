حمدوك يعلن شرطيْن لتحقيق انفراجة في الأزمة السودانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 11:40 مساء
رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك. (الإنترنت)

قال رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك إن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكلان «مدخلا لحل الأزمة» الناجمة عن الانقلاب في السودان بحسب وزارة الإعلام في الحكومة المقالة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الاعلام، في بيان على صفحتها على «فيسبوك»، إن حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يسمى بالترويكا التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنروج وتمسّك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبرا أن «إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويته لأعماله هو مدخل لحل الأزمة».

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وأعلن الفريق أول البرهان في 25 أكتوبر حل مؤسسات السلطة الانتقالية، وأعلنت وزارة الإعلام السودانية في الحكومة التي تم حلها أن «غالبية الوزراء اعتُقلوا من قبل قوة عسكرية».

وظهر بعد ذلك بعض الوزراء في وسائل الإعلام أو في لقاءات مع دبلوماسيين أجانب. وأُعيد رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك إلى منزله، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية.

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