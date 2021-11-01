المبعوث الأممي للسودان: مساعي وسطاء للتوصل إلى تسوية للأزمة خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 10:52 مساء
ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيريتس. (الإنترنت)

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس، الإثنين، إن وسطاء يأملون في ظهور «ملامح» سبيل للخروج من الأزمة في السودان خلال الأيام المقبلة.

وأطاح الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل نحو أسبوع، وألقى القبض على سياسيين بارزين، بحسب «رويترز». 

حمدوك قيد الإقامة الجبرية
وقال بيرتيس للصحفيين، في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من السودان، إن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته.

وأضاف بيرتيس: «يجري عدد من الأطراف حاليًا مساعي وساطة متعددة في الخرطوم... نحن ندعم اثنين من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكارًا، وننسق مع بعض الوسطاء».

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وأضاف: «يجري طرح حزم أكبر (من الإجراءات) للتفاوض، وهم يأملون في إمكانية ظهور ملامح إحداها... في غضون اليومين المقبلين». وأضاف: «هناك شعور عام بأنه ينبغي العثور على مخرج».

 مطالب أو شروط
وذكر بيرتيس أنه لا يستطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف حمدوك والبرهان، بينما يتنقل الوسطاء بين الاثنين.

وقال سياسيون يشاركون في جهود الوساطة إن الحل الوسط الرئيسي المطروح للنقاش، هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة، وتعيين حكومة تكنوقراط.

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