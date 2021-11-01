اليمن.. 29 قتيلا بينهم أطفال ونساء في قصف للحوثيين أصاب مسجدا جنوب مأرب

مقاتلون موالون للحكومة اليمنية في محيط مأرب. (أ ف ب)

قُتل 22 شخصًا وأُصيب آخرون بجروح في هجوم بصاروخ شنه الحوثيون، مساء الأحد، وأصاب مسجدًا في مديرية الجوبة قرب مدينة مأرب الاستراتيجية، حيث تدور معارك محتدمة، حسبما أفاد الإثنين مسؤول حكومية ووزير يمني.

وقال المسؤول الحكومي، مفضلًا عدم كشف هويته، «قُتل 29 (شخصًا) بينهم أطفال، وجرح 19 في قصف صاروخي للحوثيين استهدف مسجدًا تابعًا لمركز ديني للسلفيين في مديرية الجوبة» على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب. وأضاف أن «الصاروخ استهدف المسجد الذي يتم فيه تعليم الطلاب»، بحسب «فرانس برس»

مجزرة مروعة

من جهته، غرد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قائلًا إن الهجوم «أسفر عن استشهاد 29 مدنيًّا بينهم نساء وأطفال»، معتبرًا أن «هذه المجزرة المروعة تأتي ضمن سلسلة القتل الممنهج للمدنيين على يد ميليشيات الحوثي الإرهابية». ولم يعلق الحوثيون على الهجوم.

ومساء الخميس، قُتل 13 شخصًا بينهم طفل في هجوم صاروخي شنه الحوثيون واستهدف منزل زعيم قبلي موالٍ للحكومة المعترف بها دوليًّا في الجوبة، حسبما أفادت مصادر عسكرية وطبية.

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وتشهد مديرية الجوبة معارك محتدمة بين المتمردين المدعومين من إيران، والقوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية تشن طائراته غارات يومية لمنع الحوثيين في التقدم في المنطقة. وقد أدت الغارات خلال أسبوعين إلى مقتل أكثر من 2200 وفقًا للتحالف.

ونادرًا ما يعلق الحوثيون على الخسائر، ولم يتسنَ لوكالة «فرانس برس» التحقق من حصيلة القتلى بشكل مستقل. وصعَّد الحوثيون المدعومون من إيران حملة للسيطرة على مدينة مأرب في فبراير. ومأرب، عاصمة المحافظة الغنية بالنفط التي تحمل الاسم نفسه، هي آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليًّا في شمال البلد الغارق في الحرب.

السيطرة على مأرب

وقد زعموا الأسبوع الماضي أنهم باتوا يحاصرونها من عدة جهات وأن سقوطها أصبح «مسألة وقت». وتكتسب المعركة للسيطرة على مأرب أهمية خاصة، إذ تعد «قلب الاقتصاد اليمني» فيما يشير خبراء إلى أن الحوثيين سينجحون في حال سيطروا عليها «في تأمين سيطرتهم على صنعاء».

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 التحالف العسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها، وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014. وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

وما زال نحو 3.3 ملين شخص نازحين، بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مرارًا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليًا.