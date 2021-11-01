جولة مشاورات سياسية بين مصر وقبرص لمناقشة تطورات الأوضاع في شرق «المتوسط»

انعقاد جولة المشاورات المصرية اليونانية بمقر وزارة الخارجية المصرية. (الإنترنت)

انطلقت جولة مشاورات سياسية بين مصر قبرص، اليوم الإثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع في شرق «المتوسط»، من بينها القضية القبرصية، والأزمتان الليبية والسورية، والقضية الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع في السودان ولبنان بجانب قضية سد النهضة الإثيوبي.

وذكر بيان على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، أن الجولة عقدت برئاسة كل من مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي من الجانب المصري، والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية كورنيليوس كوميلو، وبحضور عدد من مساعدي ونواب مساعدي وزير الخارجية المصري ووفديّ البلدين وسفير قبرص لدى القاهرة.

مخرجات القمة الثلاثية

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا «عددًا من ملفات العلاقات الثنائية، مع التركيز على بحث سبل مواصلة التقدم المطرد فيما يخص أوجه التعاون الفني والاقتصادي سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع كلا البلدين مع جمهورية اليونان»

كما ناقشا «متابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس القبرصي للقاهرة في سبتمبر ٢٠٢١، ولقاءه الرئيس المصري في إطار ترفيع مستوى أعمال لجنة التعاون الثنائي للمستوى الرئاسي، وهو ما يعكس مدى التقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، فضلاً عن متابعة مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت في أثينا بحضور قادة الدول الثلاث في أكتوبر الماضي».

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وذكرت الخارجية المصرية أنه جرى خلال المباحثات «تناول تطور العلاقات الثنائية، لا سيما فيما يتعلق بسبل توسيع التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات في البلدين في مجالات الطاقة، خاصة الربط الكهربائي، والزراعة، والثروة السمكية، والموارد المائية والتعاون الثقافي والتعليمي».