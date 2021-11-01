العراق: محكمة تقضي بإعدام المتهم الرئيسي بقتل صحفييْن في البصرة

عنصران من الشرطة الاتحادية العراقية على نقطة أمنية في شارع في العاصمة بغداد، 29 يناير 2021 (أرشيفية: أ ف ب)

أصدرت محكمة عراقية، الإثنين، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق المتهم الرئيسي بقتلِ صحفييْن معروفيْن بنشاطهما الداعم للاحتجاجات قبل عامين في مدينة البصرة الواقعة في أقصى جنوب البلاد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأصدرت محكمة جنايات البصرة حكمًا بالإعدام بحق المتهم الرئيسي بقضية قتل الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي، وفقًا للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن «المجرم اعترف بكافة تفاصيل هذه الجريمة، وأن الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الرعب في نفوس الناس تحقيقًا لغايات إرهابية».

واُغتيل مراسل قناة «دجلة» في البصرة أحمد عبد الصمد (37 عامًا) وزميله صفاء غالي (26 عامًا) على يد مسلحين ينشطون داخل المدينة في 10 يناير 2020 في ذروة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطات في ذلك الوقت التي لعب الضحيتان دورًا في دعمها.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في فبراير الماضي اعتقال «عصابة الموت» المسؤولة عن قتل ناشطين وصحفيين بمحافظة البصرة جنوب البلاد، ولم يكشف الكاظمي تفاصيل أخرى حول هذه العصابة، إلا أن مصادر أمنية بالبصرة كشفت لوسائل إعلام أن قوات الأمن اعتقلت أربعة أشخاص ضمن عصابة مكونة من 16 شخصًا، تولت مهمة اغتيال ناشطين بالمحافظة منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة لحكومة عادل عبد المهدي في أكتوبر 2019.

ووفق بيانات الحكومة فإن أكثر من 600 شخص بينهم متظاهرون وعناصر أمن قُتلوا خلال الاحتجاجات في بغداد ومدن الوسط والجنوب. وكان من بين الضحايا عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين، وطالبت تلك الاحتجاجات في البداية بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف المطالب إلى إسقاط الحكومة إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف بحق المتظاهرين.

وتعهدت الحكومة برئاسة الكاظمي، التي تولت المسؤولية في مايو 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، وخلال الاحتجاجات التي شهدها العراق، قتل آخرون بالرصاص في ما بدا أنها عمليات اغتيال، بينهم الباحث والخبير الأمني هشام الهاشمي الذي قتل أمام منزله في يوليو 2020.

وفي ديسمبر الماضي، قالت ثماني منظمات حقوقية إن الحكومة العراقية «أخفقت» في التزامها بتقديم هؤلاء إلى العدالة، وبالتالي «ترسخ عقودًا من الإفلات من العقاب»، ولا يزال الحكم الصادر الإثنين بانتظار مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح، علمًا بأنه يعارض أحكام الإعدام، إلا أنه سبق وأن وقع على الكثير منها.