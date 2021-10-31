قاذفة جوية أميركية تحلق فوق ممرات مائية رئيسية في الشرق الأوسط

صورة من وزارة الدفاع الأميركية لمقاتلة بي-1بي لانسر، خلال طلعة فوق بحر الصين الشرقي. (أ ف ب)

قامت قاذفة جوية تابعة لسلاح الجو الأميركي ترافقها طائرات مقاتلة لعدة دول حليفة بالتحليق فوق ممرات مائية رئيسية في الشرق الأوسط.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قاذفة من طراز «بي-1 بي لانسر» قامت بدورية جوية «متعددة الأطراف» لمدة خمس ساعات دون توقف وحلَّقت فوق خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس والخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان، كما جاء في بيان نشرته السبت على تويتر. وبحسب البيان فإن المهمة كانت «تهدف إلى إيصال رسالة طمأنة واضحة»، وفق «فرانس برس».

مرافقة جوية للقاذفة

وقامت مقاتلات جوية من السعودية والبحرين وكلها دول حليفة للولايات المتحدة ومعارضة لسياسة إيران، بمرافقة جوية للقاذفة فوق المجال الجوي لكل منها، بحسب البيان. ورافقت مقاتلات جوية مصرية أيضًا القاذفة الأميركية. وفي يناير الماضي، حلقت قاذفة أميركية من طراز «بي-52»، قادرة أيضًا على حمل الأسلحة النووية فوق الشرق الأوسط.

- قاذفة أميركية تحلق مجددا فوق منطقة الخليج

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأميركية فرانك ماكينزي قوله إن «الاستعداد العسكري لأي طارئ أو مهمة - من الاستجابة للأزمات إلى المناورات المتعددة الأطراف إلى الدوريات الجوية ليوم واحد مثل هذه - يعتمد على شراكات موثوقة».

خامس دورية

منذ فبراير، تعرضت الكثير من السفن المرتبطة بإيران أو إسرائيل لتخريب وتفجير في المياه المحيطة بمنطقة الخليج. وتأتي الدورية الجوية وهي خامس دورية من نوعها هذا العام مع تعثر المفاوضات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد سحب بلاده أحاديًا العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الدولي المبرم قبل ذلك بثلاث سنوات في فيينا، قبل أن يعيد فرض عقوبات ضد الجمهورية الإسلامية أتاح النص رفعها، إضافة إلى عقوبات جديدة.

ويقول خلفه الديمقراطي إنه يريد إعادة الولايات المتحدة الى هذا الاتفاق بشرط عودة إيران للتقيّد التام بالتعهّدات المنصوص عليها فيه.