قطر تستنكر تصريحات وزير الإعلام اللبناني.. وتطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات عاجلة

العلم القطري. (الإنترنت)

قال بيان صادر من المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية، السبت، إن قطر تستنكر التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي أثارت خلافًا دبلوماسيًّا مع دول الخليج.

ودعت قطر الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتهدئة الأوضاع وللمساعدة في رأب الصدع بين الدول الشقيقة، واصفة تصريحات قرداحي بأنها «غير مسؤولة»، بحسب «رويترز».

وانتقد قرداحي التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن في برنامج تلفزيوني جرى بثه أخيرًا. وقال قرداحي لاحقًا إنه أدلى بهذه التصريحات قبل أن يتولى منصب الوزير.