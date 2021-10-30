مقتل ثلاثة أطفال في قصف للحوثيين استهدف مدينة تعز اليمنية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 03:26 مساء
أطفال يمنيون يساعدون في جمع الأغصان بينما يحصد المزارعون القمح في حقل بالقرب من قريتهم في ضواحي مدينة تعز الثالثة في اليمن. (أ ف ب)

قُتل ثلاثة أطفال، السبت، في قصف للحوثيين اليمنيين على حي في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها والتي يحاصرها الحوثيون في جنوب غرب البلد الفقير، حسبما أفادت مصادر محلية وطبية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية «سبأ» نقلًا عن مصادر محلية إنّ «ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهدفت حي الكمب بقذيفة هاوزر، مما أدى الى استشهاد 3 أطفال وإصابة 3 آخرين أحدهم بترت رجلاه وجميعهم في حالة خطرة»، وفق «فرانس برس».

مقتل أطفال
وأكّد طبيب في مستشفى في تعز  مقتل الأطفال الثلاثة في الهجوم، مشيرًا إلى أنّ حصيلّة ضحايا القصف في الحي الواقع في شرق مدينة تعز قد تكون أكبر.

-  «فرانس برس»: 13 قتيلا في قصف حوثي على منزل زعيم قبلي جنوب مأرب
-  التحالف العسكري باليمن يعلن مقتل 95 مسلحا حوثيا في معركة مأربد

وتعز الواقعة في جنوب غرب اليمن، هي إحدى أكثر المدن تأثّرًا بالحرب منذ بدأ النزاع في منتصف 2014. وتخضع المدينة التي تحيط بها الجبال ويقطنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة القوات الحكومية، لكن المتمردين يحاصرونها منذ سنوات، ويقصفونها بشكل متكرر.

النزاع الدائر
ويدور النزاع في اليمن بين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال البلاد وغربها، وحكومة يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية. وتسبَّبت الحرب في مقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، وأسفرت عما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وكان الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جبمس ألدر قال في جنيف في وقت سابق من الشهر الجاري إنّ عشرة آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا بجروح في اليمن منذ بدء النزاع وذلك بعد عودته من مهمة في ذلك البلد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» في القاهرة
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
بكين تغلق بعض دور السينما لاحتواء تفشي الجائحة
دولى
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
هيئة الرقابة الإدارية تكشف: مناصب لمتقاعدين وخسائر وقروض متعثرة في شركة ...
ليبيا
ملياردير روسي يدفع 500 مليون دولار غرامة للولايات المتحدة
اقتصاد
(فيديو) فيضانات هائلة تضرب بعض مدن الولايات المتحدة
دولى
ديوان المحاسبة يؤكد صحة المذكرة المسربة حول مشروعات التنمية المخصص لها 9.6 مليار...
ليبيا
«بلديتا الرجبان والقره بوللي» تؤكدان تمسكهما بإجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
البرهان: التكنوقراط سيقودون الحكومة الجديدة ولن نتدخل في اختيار الوزراء
دولى
تونس تفكك خلية لتنظيم «داعش» كانت «تخطط لشن هجمات»
عربى
إقامة مباريات فرق طرابلس في الدوري الممتاز على ملاعب محايدة
رياضة محلية
صحفي يروي معاناة سجين أميركي خلال إعدامه بالحقنة السامة
منوعات
بالصور .. سياح يروون شهاداتهم عن أول رحلة إلى ليبيا بعد انقطاع دام 10 سنوات
ليبيا
ندوة: «ليبيون يعيدون بناء ليبيا: أفضل الممارسات في الحكم المحلي»
فيديو
كاركاتير حليم - تخصيص مليار دينار آخر لمنحة الزواج وإعادة فتح المنظومة
كاريكاتير
مهمة جديدة لـ«ناسا» في مدار الأرض
علوم وتكنولوجيا
كل ما تريد معرفته عن استخدام الأسلحة في السينما
ثقافة وفن
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المعركة الأكبر للمتعافين من «كورونا»