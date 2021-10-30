مقتل ثلاثة أطفال في قصف للحوثيين استهدف مدينة تعز اليمنية

أطفال يمنيون يساعدون في جمع الأغصان بينما يحصد المزارعون القمح في حقل بالقرب من قريتهم في ضواحي مدينة تعز الثالثة في اليمن. (أ ف ب)

قُتل ثلاثة أطفال، السبت، في قصف للحوثيين اليمنيين على حي في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها والتي يحاصرها الحوثيون في جنوب غرب البلد الفقير، حسبما أفادت مصادر محلية وطبية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية «سبأ» نقلًا عن مصادر محلية إنّ «ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهدفت حي الكمب بقذيفة هاوزر، مما أدى الى استشهاد 3 أطفال وإصابة 3 آخرين أحدهم بترت رجلاه وجميعهم في حالة خطرة»، وفق «فرانس برس».

مقتل أطفال

وأكّد طبيب في مستشفى في تعز مقتل الأطفال الثلاثة في الهجوم، مشيرًا إلى أنّ حصيلّة ضحايا القصف في الحي الواقع في شرق مدينة تعز قد تكون أكبر.

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وتعز الواقعة في جنوب غرب اليمن، هي إحدى أكثر المدن تأثّرًا بالحرب منذ بدأ النزاع في منتصف 2014. وتخضع المدينة التي تحيط بها الجبال ويقطنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة القوات الحكومية، لكن المتمردين يحاصرونها منذ سنوات، ويقصفونها بشكل متكرر.

النزاع الدائر

ويدور النزاع في اليمن بين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال البلاد وغربها، وحكومة يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية. وتسبَّبت الحرب في مقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، وأسفرت عما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وكان الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جبمس ألدر قال في جنيف في وقت سابق من الشهر الجاري إنّ عشرة آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا بجروح في اليمن منذ بدء النزاع وذلك بعد عودته من مهمة في ذلك البلد.