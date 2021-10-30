إيران: الانقلاب العسكري في السودان «يتجاهل مطالب الشعب»

الناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده (أرشيفية: الإنترنت).

رأت إيران أن الانقلاب العسكري في السودان وإجراءات حل هيئات سياسية «يتجاهل مطالب الشعب» ولا يساعد عملية «الانتقال الديمقراطي» في البلاد، داعية الأطراف إلى حوار داخلي «شامل».

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان ليل الجمعة، إن الجمهورية الإسلامية «ترصد بدقة هذه التطورات. ومن الواضح أن الأحداث المثيرة للشكوك في الأيام الأخيرة في السودان لن تساعد في عملية الانتقال الديمقراطي» في البلاد. وتابع «الإلغاء غير الديمقراطي لجزء من المؤسسة الحاكمة يتجاهل مطالب الشعب السوداني، ولن يساهم في تحقيق الأهداف التي يسعى من أجلها».

وأعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر، حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغيرهما من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارًا ديمقراطيًا نحو الوصول الى انتخابات وحكم مدني. وندّد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين ودول ومنظمات دولية، بـ«الانقلاب» الذي اعتُقل خلاله العسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، قبل الإفراج عن عدد منهم

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ودعا أنصار الحكم المدني في السودان الى تجمعات حاشدة السبت في رسالة تحدٍّ للإجراءات العسكرية والدفع لإعادة البلاد إلى مسار التحوّل الديمقراطي، على رغم القمع الدامي للاحتجاجات التي شهدتها الأيّام الخمسة الأخيرة، ووسط تحذيرات دولية للعسكر من استخدام العنف ضد المتظاهرين. وقال خطيب زاده أن إيران، مع تأكيدها «ضرورة تحلي مجلس السيادة السوداني باليقظة، فإنها تدعو كل الأطراف الداخلية الى الحوار السوداني – السوداني الشامل».

ورأى الناطق باسم الخارجية أن ثمة «مؤشرات عن تدخلات مؤثرة من جهات خارجية في هذه التطورات»، معتبرًا أن «الصهاينة لا يكتمون سرورهم تجاه هذه الإجراءات».

وكان السودان إحدى الدول العربية، إضافة إلى الإمارات والبحرين والمغرب، التي أبرمت العام الماضي اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، بدفع مباشر من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.