استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت وتيرة التوتر الدبلوماسي بين المملكة العربية السعودية ولبنان، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن التي اعتبرتها الرياض «مسيئة»، واستدعت على إثرها سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض، وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها. كما أقدمت مملكة البحرين على خطوة مماثلة، لكنها أكدت أن قرارها الطلب من السفير اللبناني المغادرة لا يمس بوضع اللبنانيين المقيمين على أراضيها.

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي اعتبر في مقابلة تلفزيونية بُثِّت الإثنين وأُجريت قبل توليه حقيبة الإعلام في الحكومة اللبنانية في سبتمبر، أن المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران «يدافعون عن أنفسهم.. في وجه اعتداء خارجي» من السعودية والإمارات.

وتقود السعودية تحالفًا عسكريًا يضم الإمارات والبحرين ودولًا أخرى لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لمواجهة الحوثيين، ودفعت هذه المواقف البلدين، الأربعاء، لاستدعاء سفيري لبنان لديهما، احتجاجًا على التصريحات التي اعتبراها «مسيئة»، قبل أن يتخذ الأمر منحى أكثر خطورة أمس الجمعة، وفق وصف وكالة «فرانس برس». وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء الجمعة، إن المملكة قررت أن «تستدعي السفير في لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة».

وقف الواردات اللبنانية إلى السعودية

كما قررت «وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة بغرض حماية أمن المملكة وشعبها». وقالت حكومة المملكة إنها «تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفُل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها». وأوضحت أنّه «سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف».

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان إنها «طلبت من سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين مغادرة أراضي المملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة».وأكدت الوزارة أن «هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة».

ميقاتي يأسف للقرار السعودي

في بيروت، أبدى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أسفه لقرار السعودية، متمنيًا من المملكة إعادة النظر بقرارها. وقال ميقاتي في بيان «نأسف بالغ الأسف لقرار المملكة، ونتمنى أن تعيد قيادة المملكة بحكمتها النظر فيه». وأضاف: «نحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها ومعالجة ما يجب معالجته».

وفي بيان آخر ليل الجمعة، أعلن ميقاتي أنه تشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون في المستجدات، ثم اتصل بقرداحي «وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية». ولم يصدر أي تعليق من قرداحي بعد.

يسود فتور بين السلطات اللبنانية والمملكة العربية السعودية منذ سنوات، في ظل اتهام الرياض المسؤولين اللبنانيين بعدم التصدي لحزب الله، بعد أن كانت السعودية من أبرز داعمي لبنان سياسيًا وماليًا، قبل أن يتراجع دعمها تدريجيًا، امتعاضًا من دور حزب الله المدعوم من إيران، خصمها الإقليمي الأبرز.وقالت الباحثة المتخصصة بالشأن اللبناني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة رابحة سيف علام لـ«فرانس برس» إنّ «الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي لم تتخذ موقفًا قويًا لتهدئة الغضب السعودي».

وتابعت «تصريحات قرداحي ليس لها أي ثقل، ولكن هي مسمار جحا الذي ستستغله الرياض للتنصل من الملف اللبناني». وأشارت إلى أن «التوتر قائم منذ فترة طويلة»، إذ تعتبر الرياض لبنان «مسرحًا أساسيًا للنفوذ الإيراني، خصوصًا مع النفوذ البارز لحزب الله في مجريات السياسة في بيروت».

جمعية القرض الحسن اللبنانية

وصنّفت رئاسة أمن الدولة في السعودية الأربعاء جمعية القرض الحسن اللبنانية «كيانًا إرهابيًا، لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم حزب الله الإرهابي». وقالت إن الجمعية «تعمل على إدارة أموال لتنظيم حزب الله الإرهابي وتمويله بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية». وقال قرداحي في برنامج «برلمان الشعب» الذي يذاع على موقع «يوتيوب»، في إشارة إلى الحوثيين، «منازلهم وقراهم وجنازاتهم وأفراحهم تتعرض للقصف بالطائرات» التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية.

واعتبرت الخارجية السعودية الأربعاء هذه التصريحات «تحيزًا واضحًا لميليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة». وأعربت الحكومة اللبنانية في بيان الأربعاء عن رفضها تصريحات قرداحي، مشيرة إلى أنه «لا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقًا». لكنّ قرداحي رفض الأربعاء «الاعتذار» عن «آرائه الشخصية». وقال «أنا لم أخطئ في حق أحد. ولم أتهجم على أحد. فلِم أعتذر؟».

أزمة مماثلة بين بيروت والرياض

في مايو، طلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية آنذاك شربل وهبة إعفاءه من منصبه، بعدما أثارت تصريحات أدلى بها أزمة دبلوماسية مع السعودية ودول خليجية أخرى.ويدور نزاع في اليمن بين الحكومة التي يساندها منذ 2015 تحالف عسكري بقيادة السعودية، والحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014. وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص. وأكدت الأمم المتحدة مرارًا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.

وفي تعليقهم على الخطوة السعودية، كتب المتحدث باسم المقاتلين الحوثيين محمد عبدالسلام على «تويتر»: «نقول لشعب لبنان الشقيق لا يروعنك ما يفعله النظام السعودي»، فيما حذر القيادي محمد علي الحوثي من منع المنتجات السعودية من دخول الأراضي التي تخضع لسيطرة الحوثيين في حال مضت الرياض بقرارها مقاطعة المنتجات اللبنانية.