البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد على خلفية تصريحات اليمن

علم البحرين في المنامة، 22 مارس 2011، (ا ف ب)

طلبت مملكة البحرين من السفير اللبناني، مساء الجمعة، مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، على خلفية تصريحات لوزير لبناني تناولت حرب اليمن، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة من السعودية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها «طلبت من سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين مغادرة أراضي المملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وسبق أن أعلنت السعودية سحب سفيرها من بيروت، ووقف الواردات اللبنانية، احتجاجًا على تصريحات اعتبرتاها «مسيئة» أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن؛ حيث تقود المملكة تحالفًا عسكريًّا بمواجهة الحوثيين.

قرداحي: الحوثيون يدافعون عن أنفسهم ضد «اعتداء خارجي»

واعتبر قرداحي في مقابلة تلفزيونية، بُثِّت الإثنين وأُجريت قبل توليه حقيبة الإعلام في الحكومة اللبنانية في سبتمبر، أنّ الحوثيين المدعومين من إيران «يدافعون عن أنفسهم.. في وجه اعتداء خارجي» من السعودية والإمارات.

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وقال قرداحي في برنامج «برلمان الشعب» الذي يذاع على موقع «يوتيوب» في إشارة الى الحوثيين، «منازلهم وقراهم وجنازاتهم وأفراحهم تتعرض للقصف بالطائرات» التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية.

واعتبرت الخارجية السعودية الأربعاء هذه التصريحات «تحيزًا واضحًا لميليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة».

ورفضت الحكومة اللبنانية تصريحات قرداحي، مشيرة إلى أنه «لا يعبر عن موقفها»، لكنّ الأخير لم يعتذر قائلًا: «أنا لم أخطئ في حق أحد. ولم أتهجم على أحد. فلِم أعتذر؟».