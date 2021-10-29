السعودية تستدعي سفيرها من بيروت وتوقف الواردات اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 08:47 مساء
العلم السعودي يرفرف في العاصمة الرياض، 22 سبتمبر 2020، (ا ف ب)

استدعت السعودية سفيرها لدى بيروت، وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض، ووقف كل الواردات اللبنانية إليها بعد تصريحات لوزير لبناني تناولت حرب اليمن واعتبرتها «مسيئة»، على ما أفادت وزارة الخارجية في بيان.

وجاء في البيان السعودي الصادر مساء الجمعة أن المملكة قررت أن «تستدعي السفير في لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت حكومة المملكة إنها «تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها»، موضحة أنّه «سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف».

والأربعاء، استدعت السعودية والإمارات سفيري لبنان لديهما للاحتجاج على تصريحات اعتبرتاها «مسيئة» أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن حيث تقود المملكة تحالفا عسكريا بمواجهة الحوثيين.

قرداحي: الحوثيون يدافعون عن أنفسهم ضد «اعتداء خارجي»
واعتبر قرداحي في مقابلة تلفزيونية بثت الاثنين وأجريت قبل توليه حقيبة الاعلام في الحكومة اللبنانية في سبتمبر، أنّ الحوثيين المدعومين من إيران «يدافعون عن أنفسهم.. في وجه اعتداء خارجي» من السعودية والإمارات.

وقال قرداحي في برنامج «برلمان الشعب» الذي يذاع على موقع «يوتيوب» في إشارة الى الحوثيين، «منازلهم وقراهم وجنازاتهم وأفراحهم تتعرض للقصف بالطائرات» التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية.

واعتبرت الخارجية السعودية الاربعاء هذه التصريحات «تحيزاً واضحاً لميليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة».

ورفضت الحكومة اللبنانية تصريحات قرداحي، مشيرة إلى أنه «لا يعبر عن موقفها»، لكنّ الأخير لم يعتذر قائلا: «أنا لم أخطئ في حق أحد. ولم أتهجم على أحد. فلم أعتذر؟».

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