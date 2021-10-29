الرئيس اللبناني يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 07:14 مساء
الرئيس اللبناني ميشال عون. (أرشيفية: الإنترنت)

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من السفير الروسي ألكسندر روداكوف الحصول على صور الأقمار الصناعية التي تعود ليوم الرابع من أغسطس الماضي، حين وقع انفجار هائل مرفأ بيروت.

جاء ذلك في تغريدة مقتضبة للرئاسة اللبنانية على حسابها بموقع «تويتر» اليوم الجمعة، وفق وكالة «رويترز».

وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصا، وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قاضي التحقيقات في ملابسات الانفجار طارق بيطار طلب من عدة بلدان صور الأقمار الصناعية، لكنها لم تذكر أسماء تلك البلدان.

واشتكى كبار السياسيين، ومنهم عون، مرارا من عدم الاستجابة لطلبات الحصول على صور الأقمار الصناعية الخاصة بيوم الانفجار، وطلب رئيس الحكومة السابق حسان دياب هذه الصور من فرنسا وإيطاليا، لكنه قال إنه لم يحصل عليها.

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وواجه التحقيق في انفجار المرفأ، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، عثرات في ظل حملة شعواء على بيطار ومعارضة فصائل قوية.

ويشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب بسبب مرور أكثر من عام على الانفجار دون محاسبة أي مسؤول كبير على أسوأ كارثة تشهدها البلاد في أوقات السلم مع انزلاقها نحو أزمة سياسية واقتصادية.

وطالب مانحون أجانب بإجراء تحقيق يتسم بالشفافية بشأن الانفجار الذي نتج عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة دون مراعاة إجراءات السلامة في المرفأ.

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