بايدن يدعو إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية في السودان

الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، «الانقلابيين» في السودان إلى إعادة السلطة إلى الحكومة المدنية في البلاد، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستستمر في «الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله اللاعنفي».

وقال بايدن في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «رسالتنا إلى السلطات العسكرية في السودان واضحة، ينبغي السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلميًا، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون».

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الجاري، حل المجلس والحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك الذي احتجز يومين في منزله، كما أعلن البرهان، وذلك إثر احتدام الخلافات بين المكون العسكري والمدني في السلطة الانتقالية التي تدير البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل 2019.

وعلق الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، عضوية السودان في الكتلة بسبب «الاستيلاء غير الدستوري» على السلطة، وجمدت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار إلى البلاد.