تعيين رئيس جديد لأركان الجيش المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 02:47 مساء
رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الجديد الفريق أسامة عسكر. (الرئاسة المصرية)

قرَّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، تعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر، رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، على ما أفاد الناطق باسم رئاسة الجمهورية.

ويخلف الفريق أسامة عسكر، الفريق محمد فريد حجازي في رئاسة أركان القوات المسلحة، الذي قرر السيسي تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة»، على ما أعلن الناطق في بيانين منفصلين.

وعمل الفريق أسامة عسكر قبل توليه المنصب الجديد، رئيسًا لهيئة عمليات القوات المسلحة، وشغل قبلها منصب قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء، وفق وسائل إعلام مصرية.

وتخرج الفريق أسامة عسكر في الكلية الحربية، وحصل على جميع الفرق الحتمية بسلاح المشاة، وتولى سابقًا رئاسة أركان الجيش الثالث الميداني، وقيادة الجيش الثالث الميداني.

وأطلق السيسي مبادرة «حياة كريمة» العام 2019، وتهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

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