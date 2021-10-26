البرهان: جرى إفشال مبادرة قدمتها القوات المسلحة لمشاركة جميع القوى السياسية

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في الخرطوم. (أ ف ب)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في مؤتمر صحفي يبث الآن عبر التلفزيون الحكومي السوداني، إن «وزير وقيادي في الحرية والتغيير حرض على انقلاب في القوات المسلحة وجرى إقصاء القوات المسلحة من مبادرة حمدوك الأخيرة»، مشيرًا إلى «إفشال مبادرة قدمتها القوات المسلحة لمشاركة جميع القوى السياسية».

وأوضح الفريق البرهان «شعرنا بوجود عداء واستهداف للمؤسسة العسكرية، الأسبوع الأخير شهد هجوما على القوات المسلحة وتحريضا عليها، وقوى الحرية والتغيير رفضت الاستماع لوجهة نظرنا»، مضيفًا: «شهدنا تململا لدى القوات المسلحة إزاء المشهد السياسي وكانت هناك مخاوف من خروج الأمور عن السيطرة».