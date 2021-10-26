البرهان: البلد في منعطف خطير والانقسام السياسي هدد أمن السودان وسلامته

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في الخرطوم. (أ ف ب)

حذر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في مؤتمر صحفي يبث الآن عبر التلفزيون الحكومي السوداني، أن «السودان في منعطف خطير والمخرج الوحيد بوحدة الموقف والتماسك»، لافتًا أن «الانقسام السياسي الذي شهدته المرحلة الماضية كان يهدد أمن البلد وسلامته».

وقال الفريق البرهان إن «استفراد مجموعة للاستحواذ على المرحلة الانتقالية أصبح مهددًا لوحدة السودان»، مشيرًا إلى أنه «ناقش مع حمدوك حتى آخر لحظة موضوع المشاركة السياسية الواسعة»، محذرًا من أن «هنالك من تحدث بعنصرية بغيضة كانت تهدف لاقتياد البلد لحرب أهلية وتفتيت وحدته».