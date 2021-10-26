البرهان: القوى السياسية هي من رفضت إعادة تجربة «سوار الذهب»
القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 01:48 مساء
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في الخرطوم. (أ ف ب)
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في مؤتمر صحفي يبث الآن عبر التلفزيون الحكومي السوداني، أن القوى السياسية هي من رفضت إعادة تجربة «سوار الذهب»، مشيرًا إلى أنه يرفض «سيطرة أي جهة أو حزب على السودان»
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