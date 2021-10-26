الرئيس اللبناني يدعو الحكومة لاستئناف اجتماعاتها

الرئيس اللبناني ميشال عون، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء لاستئناف الاجتماعات سريعًا؛ بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأكد عون استقلالية القضاء في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وضرورة عدم تدخل السياسيين، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

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وقال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في وقت سابق اليوم، إنه يأمل في استئناف اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك بعد أسبوعين من التوقف منذ أن أدى خلاف حول التحقيق في انفجار بيروت إلى دعوة بعض الوزراء إلى رحيله.