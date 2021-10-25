جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول السودان الثلاثاء

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا مغلقًا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء؛ بناء على طلب ست دول غربية، وفق ما أعلن دبلوماسيون لوكالة «فرانس برس» الاثنين.



وتُعقد هذه الجلسة بطلب من المملكة المتحدة وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.

وفي وقت سابق الإثنين، علقت الولايات المتحدة مساعدة مالية للسودان بعد سيطرة الجيش على الحكم، وحضت على إعادة السلطة فورًا للحكومة المدنية. وشدد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، على وجوب «إعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، التي تمثل إرادة الشعب».

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وقال:«في ضوء تلك التطورات، تعلق الولايات المتحدة تقديم مساعدات من مخصصات المساعدات الطارئة البالغة 700 مليون دولار المخصصة لدعم السودان اقتصاديا»، مضيفا أنه لم يتم تحويل أي من تلك الأموال، وبالتالي تم تعليق المبلغ كله.



واعتقل الجيش، صباح الإثنين، أغلب أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة المدنيين. وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي كان يرأس مجلس السيادة حل المؤسسات الانتقالية وحالة الطوارئ في البلاد، وفق «فرانس برس».