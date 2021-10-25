مصر.. السيسي يلغي حالة الطوارئ في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 08:21 مساء
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلغاء حالة الطوارئ في البلاد.

وقال السيسي على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك»: «قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد». وأرجع السيسي القرار إلى أن «مصر باتت، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».

- لأسباب أمنية وصحية.. مصر تفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر

وتابع السيسي: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد... هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».

وقانون الطوارئ طبق بعد تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية بشكل متزامن في أبريل من عام 2017 وظل يجدد كل ثلاثة أشهر طبقا للدستور.

ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.

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