السودان: الفريق عبدالفتاح البرهان يعلن «الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة»

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في الخرطوم. (أ ف ب)

أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي يرأس المؤسسات الانتقالية في السودان، اليوم الإثنين، «التزام بلاده بالاتفاقات الدولية الموقعة»، بعد أن أعلن حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة والحكومة، وهما المؤسستان المؤلفتان من عسكريين ومدنيين واللتان كانتا تتقاسمان السلطة في البلاد.

والسودان هو إحدى الدول الأربع التي وقعت العام الماضي على اتفاق تطبيع مع إسرائيل. وأكد البرهان في كلمة بثها التلفزيون، بينما محتجون في الشارع كانوا ينددون بانقلاب، تمسكه بـ«إكمال التحول الديمقراطي حتى تسليم قيادة الدولة إلى حكومة مدنية منتخبة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».