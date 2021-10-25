التسلسل الزمني لتحرك الجيش في السودان واعتقال حمدوك ووزراء وسياسيين

أحد المحتجين على قرارات الفريق عبد الفتاح البرهان. 25 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

رصدت قناة «سي إن إن» الأميركية الأحداث الجارية في السودان والتحركات العسكرية التي تشهدها البلاد منذ فجر، اليوم الإثنين، حيث جرى اعتقال لوزراء من الشق المدني للمجلس الانتقالي في البلاد، ودعوات للنزول إلى الشوارع من جانب «تجمع المهنيين السوداني» للتصدي لهذه التحركات في البلاد، نستعرض فيما يلي التسلسل الزمني للأحداث على النحو التالي:

- تعليق الرحلات في مطار الخرطوم الدولي.

- وزارة الإعلام السودانية: قوات عسكرية مشتركة تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان وتحتجز عددا من العاملين.



- المبعوث الاميركي للقرن الأفريقي: أي تغييرات في السلطة الانتقالية بالقوة ستؤثر سلبا على المساعدات الأميركية للسودان.

- وزارة الإعلام السودانية: قوة من الجيش تعتقل حمدوك وتقتاده إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد الانقلاب.

ـ رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك من الإقامة الجبرية يدعو المواطنين للتمسك بالسلمية وحماية «ثورتهم».

ـ نقابة الأطباء تعلن الإضراب السياسي العام والانسحاب من المستشفيات العسكرية.

ـ وزارة الإعلام تعلن اعتقال عدد من وزراء الحكومة المدنية برئاسة عبدالله حمدوك.

ـ كلمة مرتقبة لرئيس المجلس السيادي، عبدالفتاح البرهان.

ـ تجمع المهنيين يدعو المواطنين للنزول إلى الشوارع والتصدي لما وصفه بـ«الانقلاب العسكري».

ـ تحركات عسكرية في البلاد وقطع للإنترنت والاتصالات.