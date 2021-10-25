واشنطن تعرب عن «قلقها البالغ» من التقارير بشأن سيطرة الجيش على السلطة في السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 09:39 صباحا
مبعوث واشنطن الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عن «قلقها البالغ» حيال التقارير التي وردت عن سيطرة الجيش على السلطة في السودان.

وقال مبعوث واشنطن الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان في بيان على «تويتر»: «تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ حيال التقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية»، مشيرا إلى أن ذلك «يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد إطار العملية الانتقالية) وتطلعات الشعب السوداني للديمقراطية»، حسب وكالة «فرانس برس».

واعتقلت «قوة من الجيش» رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، فجر الإثنين، «بعد رفضه تأييد الانقلاب»، بحسب وزارة الإعلام السودانية. ووصف تجمّع المهنيين السودانيين، اعتقالات عدد من المسؤولين الحكوميين بأنه «انقلاب»، ودعا إلى النزول إلى الشوارع وإلى «العصيان المدني».  وذكر تلفزيون الحدث أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان سيدلي ببيان مرتقب حول التطورات الأخيرة في البلاد.

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