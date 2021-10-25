الجيش السوداني يعتقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك

الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي. (أرشيفية)

اعتقلت «قوة من الجيش» رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، فجر الإثنين، «بعد رفضه تأييد الانقلاب»، بحسب وزارة الإعلام السودانية.

وقال البيان الذي نشر على صفحة الوزارة على «فيسبوك»، «بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول»، حسب وكالة «فرانس برس». وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الثقافة أن «قوى عسكرية» اعتقلت «أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة»، في أول بيان رسمي يصدر عن الحكومة التي يترأسها عبدالله حمدوك، بعد الاعتقالات التي جرت فجرا.

ووصف تجمّع المهنيين السودانيين، اعتقالات عدد من المسؤولين الحكوميين بأنه «انقلاب»، ودعا إلى النزول إلى الشوارع وإلى «العصيان المدني». ودعا تجمع المهنيين في بيان نشره على حسابه على «تويتر» إلى «المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم»، مناشدا «الجماهير الخروج إلى الشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس والإضراب العام عن العمل وأي تعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم».

وذكر تلفزيون الحدث اليوم الإثنين أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان سيدلي ببيان مرتقب حول التطورات الأخيرة في البلاد.

انقطاع الإنترنت في السودان

وذكر تلفزيون العربية ومقره دبي أن مطار الخرطوم أُغلق وتم تعليق الرحلات الدولية اليوم الإثنين، فيما انقطعت خدمة الإنترنت تماما في البلاد، وفق ما ذكر صحفي في وكالة «فرانس برس»، مشيرا أيضا إلى أن الهواتف المحمولة أصبحت تستقبل الاتصالات فقط ولا يمكن إجراء أي مكالمات من خلالها. وقطع رجال بزي عسكري الطرق التي تربط وسط العاصمة السودانية بكل من خرطوم بحري وأم درمان، المدينتين المحاذيتين للعاصمة. وبدأ التليفزيون الرسمي السوداني منذ بعض الوقت في بث أغان وطنية، دون أية تغطية لما يجري في البلاد.

على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر هاشتاغ «#لا_للانقلاب» في السودان، و«#انقلاب_البرهان»، في إشارة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان. جاء ذلك بعد توترات شديدة شهدها السودان خلال الأسابيع الأخيرة بين مكونات السلطة التي تتألف من مدنيين وعسكريين، وانقسام الشارع بين مطالبين بحكومة عسكرية وآخرين مطالبين بتسليم السلطة إلى المدنيين.