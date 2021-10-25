الجيش السوداني يعتقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 08:40 صباحا
الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي. (أرشيفية)

اعتقلت «قوة من الجيش» رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، فجر الإثنين، «بعد رفضه تأييد الانقلاب»، بحسب وزارة الإعلام السودانية.

وقال البيان الذي نشر على صفحة الوزارة على «فيسبوك»، «بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول»، حسب وكالة «فرانس برس». وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الثقافة أن «قوى عسكرية» اعتقلت «أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة»، في أول بيان رسمي يصدر عن الحكومة التي يترأسها عبدالله حمدوك، بعد الاعتقالات التي جرت فجرا.

ووصف تجمّع المهنيين السودانيين، اعتقالات عدد من المسؤولين الحكوميين بأنه «انقلاب»، ودعا إلى النزول إلى الشوارع وإلى «العصيان المدني». ودعا تجمع المهنيين في بيان نشره على حسابه على «تويتر» إلى «المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم»، مناشدا «الجماهير الخروج إلى الشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس والإضراب العام عن العمل وأي تعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم».

وذكر تلفزيون الحدث اليوم الإثنين أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان سيدلي ببيان مرتقب حول التطورات الأخيرة في البلاد.

انقطاع الإنترنت في السودان
وذكر تلفزيون العربية ومقره دبي أن مطار الخرطوم أُغلق وتم تعليق الرحلات الدولية اليوم الإثنين، فيما انقطعت خدمة الإنترنت تماما في البلاد، وفق ما ذكر صحفي في وكالة «فرانس برس»، مشيرا أيضا إلى أن الهواتف المحمولة أصبحت تستقبل الاتصالات فقط ولا يمكن إجراء أي مكالمات من خلالها. وقطع رجال بزي عسكري الطرق التي تربط وسط العاصمة السودانية بكل من خرطوم بحري وأم درمان، المدينتين المحاذيتين للعاصمة. وبدأ التليفزيون الرسمي السوداني منذ بعض الوقت في بث أغان وطنية، دون أية تغطية لما يجري في البلاد.

على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر هاشتاغ «#لا_للانقلاب» في السودان، و«#انقلاب_البرهان»، في إشارة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.  جاء ذلك بعد توترات شديدة شهدها السودان خلال الأسابيع الأخيرة بين مكونات السلطة التي تتألف من مدنيين وعسكريين، وانقسام الشارع بين مطالبين بحكومة عسكرية وآخرين مطالبين بتسليم السلطة إلى المدنيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
خسارة بهدف أمام الترجي التونسي تحول مسار الاتحاد من دوري الأبطال ...
رياضة محلية
بالصور: المؤسسة الوطنية للنفط تسلم منتخب ليبيا حافلة خاصة
رياضة محلية
بالفيديو: ليفربول يذل مانشستر يونايتد بخماسية وصلاح يسجل «هاتريك» تاريخيا وسط ...
رياضة عالمية
«لوموند» الفرنسية: دعم الجزائر لـ«فاغنر» في مالي أهم أسباب الخلاف مع باريس
دولى
ريال مدريد يزيد أوجاع كومان في برشلونة بنصر «كلاسيكو كامب نو» (1/2)
رياضة عالمية
رئيس المرصد الرياضي فتحي الجدي يخطط لطواف الأندية الليبية أملًا في حل الأزمة
رياضة محلية
«المركزي الليبي»: 1.9% معدل التضخم في النصف الأول.. وأعلى نسبة في الاتصالات ...
ليبيا
ننشر نص كلمة السايح بشأن آخر مستجدات انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن
ليبيا
«نيوكاسل» يتراجع ويسمح بارتداء الزي السعودي في المدرجات
رياضة عالمية
تونس: فرض جواز تطعيم «كوفيد-19» على التونسيين والزائرين الأجانب
عربى
مريم المهدى: مرتزقة سودانيون في ليبيا.. وآليات مشتركة لحصرهم وإعادتهم
ليبيا
المنقوش: حكومة ما بعد الانتخابات تكمل مهمة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية
ليبيا
الصحفي الأميركي رووبرت روث يوضح كيفية تواصله مع سيف القذافي
ليبيا
بالتزامن مع مؤتمر ليبيا في باريس.. نائبة الرئيس الأميركي تزور فرنسا الشهر المقبل...
ليبيا
ممثل شهير يقتل مصورة ويصيب المخرج أثناء تصوير فيلم سينمائي
ثقافة وفن
محمد بوغادو لـ«الوسط»: السباحة الليبية ستشهد نهضة حقيقة الفترة المقبلة
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تحرق سيارتك زيت المحرك؟