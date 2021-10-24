مسؤول إسرائيلي: إعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين بالقدس قد لا يحدث

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن. 4 فبراير 2021 . (أ ف ب)

قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الإدارة الأميركية قد تصرف النظر عن تنفيذ خطتها لإعادة فتح بعثة دبلوماسية أميركية للفلسطينيين في القدس (المحتلة) بعد أن أبدت إسرائيل اعتراضها على مثل هذه الخطوة.

وأوضح نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول لتليفزيون «واي نت» الإسرائيلي: «أعتقد أن لديَّ أسبابًا وجيهة للاعتقاد أن ذلك لن يحدث»، حسب وكالة «رويترز».

وكانت قنصلية القدس قد أُدمجت في السفارة الأميركية عندما نقلتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من تل أبيب في 2018 إلى المدينة المتنازع عليها في خطوة مثَّلت تحولًا عن السياسة الأميركية أشادت بها إسرائيل وندد بها الفلسطينيون.

رول: الأميركيون يتفهمون تعقد الوضع السياسي

وفي الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجددًا خطة واشنطن لإعادة فتح القنصلية في إطار المساعي الرامية لإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين. ولم يذكر إطارًا زمنيًا لذلك.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: «الأميركيون يتفهمون تعقد الوضع السياسي. ولنا (معهم) علاقات طيبة للغاية ... ولا نؤمن بمفاجأتهم بشيء. ولا أعتقد أنهم سيحاولون مفاجأتنا بشئ». ولم يتسن الاتصال بالمتحدثين باسم السفارة الأميركية للتعليق.

وتعتبر إسرائيل القدس كلها عاصمتها الموحدة وتقول إنها لن توافق على إعادة فتح القنصلية. ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم في المستقبل. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن إعادة فتح القنصلية قد يضعف موقف رئيس الوزراء نفتالي بينيت ويقوض حكومته الائتلافية الهشة.