مسؤول إسرائيلي: إعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين بالقدس قد لا يحدث

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 11:51 صباحا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن. 4 فبراير 2021 . (أ ف ب)

قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الإدارة الأميركية قد تصرف النظر عن تنفيذ خطتها لإعادة فتح بعثة دبلوماسية أميركية للفلسطينيين في القدس (المحتلة) بعد أن أبدت إسرائيل اعتراضها على مثل هذه الخطوة.

وأوضح نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول لتليفزيون «واي نت» الإسرائيلي: «أعتقد أن لديَّ أسبابًا وجيهة للاعتقاد أن ذلك لن يحدث»، حسب وكالة «رويترز».

وكانت قنصلية القدس قد أُدمجت في السفارة الأميركية عندما نقلتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من تل أبيب في 2018 إلى المدينة المتنازع عليها في خطوة مثَّلت تحولًا عن السياسة الأميركية أشادت بها إسرائيل وندد بها الفلسطينيون.

رول: الأميركيون يتفهمون تعقد الوضع السياسي
وفي الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجددًا خطة واشنطن لإعادة فتح القنصلية في إطار المساعي الرامية لإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين. ولم يذكر إطارًا زمنيًا لذلك.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: «الأميركيون يتفهمون تعقد الوضع السياسي. ولنا (معهم) علاقات طيبة للغاية ... ولا نؤمن بمفاجأتهم بشيء. ولا أعتقد أنهم سيحاولون مفاجأتنا بشئ». ولم يتسن الاتصال بالمتحدثين باسم السفارة الأميركية للتعليق.

وتعتبر إسرائيل القدس كلها عاصمتها الموحدة وتقول إنها لن توافق على إعادة فتح القنصلية. ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم في المستقبل. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن إعادة فتح القنصلية قد يضعف موقف رئيس الوزراء نفتالي بينيت ويقوض حكومته الائتلافية الهشة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نيوكاسل» يتراجع ويسمح بارتداء الزي السعودي في المدرجات
رياضة عالمية
بالصور: سقوط سبعة أبراج كهرباء نتيجة الرياح القوية ضمن دائرة توزيع تاورغاء
ليبيا
«طماطم».. شركة أردنية تسعى لفرض نفسها في سوق الألعاب الإلكترونية للهواتف الذكية
اقتصاد
أوباما يتهم الجمهوريين بتهديد الديمقراطية قبل انتخابات محلية بفرجينيا
دولى
بالصور: وزارة الرياضة تكرم بطلة العرب اللاعبة رتاج السائح
رياضة محلية
حاكم محافظة إيرانية يتلقى صفعة قوية خلال حفل تنصيبه (فيديو)
دولى
معركة سياسية في الولايات المتحدة حول إجراءات تصويت المواطنين
دولى
تونس: فرض جواز تطعيم «كوفيد-19» على التونسيين والزائرين الأجانب
عربى
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل أزمة تأخر وصول بيشارا التنزاني لملاقاة الأهلي طرابلس ...
رياضة محلية
أول كلاسيكو «يتيم» دون ميسي ورونالدو بين برشلونة وريال مدريد
رياضة عالمية
مريم المهدى: مرتزقة سودانيون في ليبيا.. وآليات مشتركة لحصرهم وإعادتهم
ليبيا
«ليفت» تعترف بـ4 آلاف اعتداء جنسي طاولت زبائنها
سيارات
«فايزر»: لقاح «كورونا» فعال للأطفال بنسبة 90%
طب وصحة
نجاح أول عملية لاستئصال الكلى في مستشفى «ابن سينا» بسرت
ليبيا
المنقوش: حكومة ما بعد الانتخابات تكمل مهمة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية
ليبيا
الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز بتنظيم القاعدة في سورية
عربى
الصحفي الأميركي رووبرت روث يوضح كيفية تواصله مع سيف القذافي
ليبيا
ضربة موجعة لبوروسيا دورتموند بغياب هالاند
رياضة عالمية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

في سابقة طبية.. «كُلية خنزير» زُرعت في جسم إنسان «أدت دورها»