تونس: فرض جواز تطعيم «كوفيد-19» على التونسيين والزائرين الأجانب

تطعيم التونسيين في أحد المراكز. (الإنترنت)

أفاد مرسوم رئاسي، بأن السلطات التونسية قررت فرض جواز تطعيم «كوفيد-19» على التونسيين وجميع الأجانب الذين يزورون تونس.

وطبقًا للمرسوم، سيتعين على كل من المسؤولين والموظفين والمرتادين إظهار بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا لدخول الإدارات العامة والخاصة. وقال إن الجواز سيكون أيضًا إلزاميًا لدخول المقاهي والمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، وفق «رويترز».

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وأفاد المرسوم بأنه سيتم تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم في القطاعين العام والخاص لحين تقديم جواز التطعيم.

وثيقة ضرورية للسفر

وسيكون جواز التطعيم أيضًا وثيقة ضرورية للسفر إلى الخارج. وينص المرسوم على أن السلطات ستمنح جوازًا لكل شخص يتلقى التطعيم. ومن المقرر منحه أيضًا للزائرين الأجانب الذين يقدمون شهادة التطعيم عند الوصول.

وقالت وزارة الصحة التونسية إن أكثر من 4.2 مليون تونسي من أصل 11.6 مليون مقيم بالبلاد أكملوا تطعيمهم ضد «كوفيد-19». ورفعت تونس الشهر الماضي حظر التجول الليلي بالكامل بعد حوالي عام من فرضه، وذلك مع انحسار وتيرة تفشي الفيروس.