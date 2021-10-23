وفاة وزير الخارجية والثقافة التونسية الأسبق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 أكتوبر 2021, 03:11 مساء
وزير الخارجية والثقافة الأسبق الدّكتور عبدالباقي الهرماسي. (أرشيفية: الإنترنت).

نعت الحكومة التونسية وزير الخارجية والثقافة الأسبق، الدّكتور عبد الباقي الهرماسي، عن عمر ناهز 84 عاماً، حيث شغل منصب وزير الثقافة ومن ثم وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وقالت وزارة الشؤن الثقافية التونسية في بيان «تنعى وزارة الشؤون الثقافية بكل حسرة وأسى الوزير الأسبق للثقافة وعالم الاجتماع الدكتور عبد الباقي الهرماسي الذي وافته المنيّة اليوم السبت 24 أكتوبر 2021»، مضيفه: «وتتقدم الوزارة  بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد الدكتور عبد الباقي الهرماسي وإٕلى كل الأسرة الديبلوماسية والثقافية».

وتولى الدكتور عبد الباقي الهرماسي منصب وزير للثقافة بين عامي 1996 و2004 ثم وزيرا للخارجية بين 2004 و2005، ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011 أصبح الهرماسي قليل الظهور الإعلامي، ولم يشغل أي منصب سياسي في الحكومات التي تشكلت بعد 2011.

والوزير عبد القادر الهرماسي هو أكاديمي ووباحث متخصص في علم الاجتماع متخرج من جامعة بركلي الأميركية، حصل عام 1959 على شهادة البكالوريا من معهد كارنو بالعاصمة تونس ثم على الإجازة في الفلسفة من جامعة السوربون في باريس عام 1962 قبل أن يحصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا عام 1971.

وللراحل الدكتور عبد الباقي الهرماسي دراسات في سوسيولوجية السياسة والثقافة إضافة إلى مؤلفات عديدة منها «الدولة والمجتمع في المغرب العربي» و«نظرة جديدة على العالم الثالث» و «المـغرب العربي في مواجـهة التحولات الدولية» غيرها من الإسهامات القيّمة.

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