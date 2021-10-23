السعودية تعلن عزمها الوصول للحياد الكربوني بحلول 2060

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث في كلمة مسجلة خلال قمة مبادرة السعودية الخضراء بالرياض، 23 أكتوبر 2021. (رويترز)

أعلنت السعودية، أكبر مصدِّر للنفط بالعالم، السبت، اعتزامها الوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060، وذلك قبل أيام من انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ «كوب 26» في غلاسكو.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «أعلن اليوم عن استهداف المملكة العربية السعودية الوصول للحياد الصفري في العام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني». جاء ذلك الإعلان في كلمته المسجلة أمام مبادرة السعودية الخضراء في الرياض، حسب وكالة «فرانس برس».

استثمارات تزيد عن 700 مليار ريال سعودي

وأشار بن سلمان إلى خطط لخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 270 مليون طن سنويا كجزء من مبادرة السعودية الخضراء، والتي قال إنها ستشهد استثمارات تزيد عن 700 مليار ريال (186.63 مليار دولار). وبالإضافة لإعلانه «انضمام المملكة للتعهد العالمي بشأن الميثان الذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية من الميثان 30%».

ويأتي الإعلان السعودي غداة تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع المناخي الحالي ينذر "بكارثة"، مشددًا على ضرورة "تجنب الفشل" في مؤتمر المناخ في غلاسكو.