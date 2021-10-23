السعودية تعلن عزمها الوصول للحياد الكربوني بحلول 2060

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 أكتوبر 2021, 10:00 صباحا
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث في كلمة مسجلة خلال قمة مبادرة السعودية الخضراء بالرياض، 23 أكتوبر 2021. (رويترز)

أعلنت السعودية، أكبر مصدِّر للنفط بالعالم، السبت، اعتزامها الوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060، وذلك قبل أيام من انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ «كوب 26» في غلاسكو.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «أعلن اليوم عن استهداف المملكة العربية السعودية الوصول للحياد الصفري في العام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني». جاء ذلك الإعلان في كلمته المسجلة أمام مبادرة السعودية الخضراء في الرياض، حسب وكالة «فرانس برس».

استثمارات تزيد عن 700 مليار ريال سعودي
وأشار بن سلمان إلى خطط لخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 270 مليون طن سنويا كجزء من مبادرة السعودية الخضراء، والتي قال إنها ستشهد استثمارات تزيد عن 700 مليار ريال (186.63 مليار دولار). وبالإضافة لإعلانه «انضمام المملكة للتعهد العالمي بشأن الميثان الذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية من الميثان 30%».

ويأتي الإعلان السعودي غداة تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع المناخي الحالي ينذر "بكارثة"، مشددًا على ضرورة "تجنب الفشل" في مؤتمر المناخ في غلاسكو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز بتنظيم القاعدة في سورية
عربى
ممثل شهير يقتل مصورة ويصيب المخرج أثناء تصوير فيلم سينمائي
ثقافة وفن
محمد بوغادو لـ«الوسط»: السباحة الليبية ستشهد نهضة حقيقة الفترة المقبلة
رياضة محلية
الاتحاد الأوروبي يودع المستشارة الألمانية في آخر قمة تحضرها
دولى
جمال سليمان: بدء تصوير مسلسل «الملك السنوسي» خلال شهرين
ثقافة وفن
دراسة تكشف كيف أفلتت الأرض من مصير الزهرة
علوم وتكنولوجيا
مجوهرات «كارتييه» استلهمت فنون الإسلام
أناقة وجمال
جريدة «الوسط»: للمرة الأولى ليبيا من ضيف إلى مستضيف.. وفود أكثر من 30 دولة ...
ليبيا
حومة يعلق على كلمة وزير الخارجية المصري في مؤتمر استقرار ليبيا
ليبيا
صرف 9 أشهر متأخرة من منحة الزوجة والأولاد الأسبوع المقبل
ليبيا
إيداع منحة الزوجة والأبناء بحسابات المستحقين المصرفية
ليبيا
6 فرق في دوري التتويج للموسم الجديد.. والهبوط لآخر الترتيب في المجموعتين
رياضة محلية
في العدد 309: انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا.. وتطعيم كورونا إجباري قريبا
ليبيا
لودريان: التقدم السياسي والأمني في ليبيا رائع ومؤتمر باريس سيوفر الزخم الدولي ...
ليبيا
انتقادات لمشروع محتمل لتغيير اسم «فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
المنقوش: لا استقرار في ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة
ليبيا
10 سنوات على إطاحة القذافي.. خبراء يقيِّمون الوضع في ليبيا: اختبار سياسي وحذر ...
ليبيا
باشاغا: لن أعترض على خيارات الليبيين.. وقلة لا تريد الانتخابات خوفا على مصالحها
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير تقليدية تؤدي لانقلاب السيارة