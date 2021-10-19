مصر: انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك «حارس الجنوب - 1»

انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك «حارس الجنوب -1». (الناطق العسكري المصري)

انطلقت فعاليات التدريب المصري - السوداني المشترك «حارس الجنوب - 1» والذي تجري ‏فعالياته حتى 29 من أكتوبر الجاري بقاعدة «محمد نجيب العسكرية» ويُنفَّذ لأول مرة بين ‏الجانبين بمشاركة عناصر من حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام ‏تأمين الحدود، وفقًا لبيان الناطق العسكري المصري.‏

وتتضمن المرحلة الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية ‏للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات بهدف توحيد المفاهيم ‏القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين، كذلك إقامة معرض للأسلحة والأجهزة ‏والمعدات التي تستخدم حديثًا في مجال حرس الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل.‏

‎ ‎

ويأتى التدريب «حارس الجنوب ‏‎-‎‏ 1» فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول ‏الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أُوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل ‏المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية.‏

واستقبل الجانب السوداني قائد قوات حرس الحدود المصري الذي ألقى كلمة نقل خلالها تحيات ‏وتقدير القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول، محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق، ‏محمد فريد، للعناصر المشاركة بالتدريب، كما أعرب عن ترحيبه ‏بالجانب السوداني في بلدهم الثاني مصر، متمنيًا تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذي ‏يمثل إضافة لقوات حرس الحدود المصرية والسودانية بما تمتلكه العناصر المشاركة للجانبين من ‏خبرات متطورة في مجال تأمين الحدود.‏

انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك «حارس الجنوب -1». (الناطق العسكري المصري)

انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك «حارس الجنوب -1». (الناطق العسكري المصري)