«يونيسف»: 10 آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا بجروح في اليمن منذ بدء النزاع

أطفال يمنيون يجمعون الأغصان بينما يحصد المزارعون القمح بضواحي مدينة تعز، 16 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

أعلن ناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، الثلاثاء، في جنيف أن عشرة آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا بجروح في اليمن منذ بدء النزاع، وذلك بعد عودته من مهمة في ذلك البلد.

وقال الناطق جيمس ألدر، خلال تصريح صحفي حض خلاله على إنهاء القتال، إن «النزاع في اليمن تجاوز للتو محطة مخزية مع بلوغ عتبة عشرة آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا بتشوهات منذ بدء المعارك في مارس 2015. وهذا يعادل أربعة أطفال يوميا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن هذا الرقم يشمل فقط الأطفال الضحايا الذين تمكنت المنظمة من معرفة مصيرهم مشيرًا إلى أن هناك «عددًا لا يحصى من الأطفال الآخرين».

وتابع ألدر أن «يونيسف بحاجة طارئة لأكثر من 235 مليون دولار لتواصل أعمال إنقاذ الحياة في اليمن حتى منتصف العام 2022 (...) وإلا ستضطر إلى خفض أو وقف مساعدتها الحيوية للأطفال الضعفاء. التمويل ضروري. يمكننا رسم خط واضح بين دعم المانحين وإنقاذ الأرواح، لكن حتى مع زيادة الدعم، يجب أن تنتهي الحرب».

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وقال: «بمستويات التمويل الحالية ودون إنهاء القتال، لا تستطيع يونيسف الوصول إلى كل هؤلاء الأطفال. ليس هناك طريقة أخرى لقول هذا الأمر لكن دون دعم دولي سيموت مزيد الأطفال الذين لا يتحملون مسؤولية في هذه الأزمة».

وأوضح «تمثل الأزمة الإنسانية في اليمن- الأسوأ في العالم - تضافرًا مأساويًا لأربعة تهديدات: 1- حرب عنيفة وطويلة الأمد، 2- دمار اقتصادي، 3- انهيار الخدمات في كل نظام دعم - أي الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والحماية والتعليم، و 4- استجابة من الأمم المتحدة في حاجة شديدة للتمويل».

وقال: «يحتاج أربعة من كل خمسة أطفال إلى مساعدات إنسانية. وهذا يفوق 11 مليون طفل»، وأضاف: «يعاني 400 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، وهناك أكثر من مليوني طفل خارج المدرسة. هناك أربعة ملايين آخرين معرضون لخطر الخروج منها».

بدأت الحرب في اليمن العام 2014 حين سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء؛ ما أدى إلى تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في السنة التالية. وأدى النزاع إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين، وفق الوكالة الفرنسية.