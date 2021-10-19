المغرب: ضبط أكثر من طن كوكايين في ميناء طنجة

ميناء طنجة (الإنترنت)

قالت الشرطة المغربية إنها ضبطت، اليوم (الاثنين)، طناً و335 كيلوغراماً من الكوكايين مخبأ في سفينة حاويات بميناء طنجة المتوسط، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضافت الشرطة، في بيان، أن السفينة قادمة من البرازيل، وكانت متوجهة لميناءي أنتويرب في بلجيكا، وبورت بيري في المملكة المتحدة.

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وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن «إجراءات المراقبة والتفتيش التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أسفرت عن الاشتباه في طريقة ختم إحدى الحاويات المحمولة على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم دولة أوروبية، كانت قد انطلقت من أحد الموانئ بدولة البرازيل ومتوجهة نحو أوروبا». وأضافت أنه جرى «حجز شحنات الكوكايين المهربة ملفوفة ومخبأة داخل أربعين حقيبة سوداء اللون».

وقالت إن المهربين عمدوا إلى تقنية تتمثل في «كسر الأختام الرسمية التي تضعها إدارة الجمارك في بلد الشحن على أبواب الحاويات الموجهة للتصدير، ليتسنى لهم شحن مخدر الكوكايين في واحدة أو أكثر من تلك الحاويات التي تكون قد خضعت للمراقبة وتم ختمها، ويتم بعد ذلك إعادة وضع أختام جديدة لكن بطريقة مزيفة وغير مشروعة».