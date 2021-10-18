نصر الله: حزب الله يملك 100 ألف مقاتل مدربين ومسلحين في لبنان

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطابه التلفزيوني، 18 أكتوبر 2021. (الإنترنت)

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن لدى حزبه «100 ألف مقاتل مدربين ومجهزين في لبنان»، وذلك في أول تعليق له بعد توترات شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت الخميس الماضي، خلال تظاهرة اعترضت على أداء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية.

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واتهم نصرالله في خطاب اليوم الإثنين، حزب «القوات اللبنانية» أبرز خصومه المسيحيين، بمحاولة جرّ البلاد الىالحرب الأهلية وإطلاق الرصاص على مناصريه ومناصري حليفته حركة أمل، ما أوقع سبعة قتلى، وفق وكالة «فرانس برس».