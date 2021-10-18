السعودية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان

علم المملكة العربية السعودية. (الإنترت)

قالت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأحد، إنها تدعو المواطنين إلى عدم السفر إلى لبنان «نظرًا للأحداث الأمنية الراهنة» هناك. ولا يزال لبنان مدرجًا على قائمة السعودية للدول الممنوع السفر إليها دون الحصول على إذن مسبق.

كما دعت وزارة الخارجية «كافة المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات».

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كان سبعة من الشيعة لقوا حتفهم يوم الخميس عندما كان حشد يتجه للتظاهر احتجاجًا على قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهي الاحتجاجات التي دعا لها «حزب الله» المدعوم من إيران وحليفته حركة «أمل».