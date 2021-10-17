«كتف بكتف»..أول صلاة فجر في المسجد الحرام دون تباعد اجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 أكتوبر 2021, 10:17 صباحا
الطواف حول الكعبة خلال موسم الحج في 31 يوليو 2020. (أرشيفية:أ ف ب)

أدى المسلمون في المسجد الحرام بمكة المكرمة، اليوم الأحد، أول صلاة من دون تباعد اجتماعي منذ بداية انتشار فيروس «كورونا» قبل نحو عام ونصف العام، مع بدء تخفيف المملكة الإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء. وأظهرت لقطات مصوَّرة نشرتها وسائل إعلام رسمية عملية إزالة ملصقات التباعد داخل أروقة المسجد وساحاته ومرافقه، قبل أن يصطف المصلون إلى جانب بعضهم البعض ليؤدوا صلاة الفجر كتفًا إلى كتف.

وكانت السعودية أغلقت المسجد في مارس 2020، ثم أعادت فتحه أمام الحجاج في ظل إجراءات صارمة في يوليو، قبل أن تسمح بعد ثلاثة أشهر لعموم المسلمين بالصلاة فيه إنما بطاقة استيعابية محدودة وبتباعد أثناء الصلوات. والأحد عاد المسجد الحرام ليستقبل المصلين بكامل طاقته الاستيعابية ومن دون أي تباعد، رغم أن وضع الكمامة لا يزال الزاميًّا. كما أن لمس الكعبة في وسط ساحة المسجد كما كان معمولًا به قبل الفيروس، لا يزال محظورًا.

موسما حج استثنائيان
ويتوافد ملايين المسلمين على المسجد الحرام على مدار العام للصلاة فيه وأداء العمرة التي علُقت لأشهر العام الماضي. ونظّمت السعودية موسمي حج استثنائيين، حيث اقتصرت الأعداد على بضعة آلاف في 2020 ثم ارتفعت إلى عشرات الآلاف هذا العام إنما للمحصنين من الفيروس فقط. وتسبب الوباء في خسارة المملكة مصدر إيرادات رئيسيًّا طوال أشهر، إذ أن السعودية تجني نحو 12 مليار دولار سنويًّا من العمرة والحج، كما أنه عرقل خطط المملكة للتحول إلى دولة سياحية ضمن استراتيجية تنويع الاقتصاد لوقف الارتهان للنفط.

وبدأت المملكة إصدار التأشيرات السياحية لأول مرة في 2019 كجزء من حملة طموحة لتغيير صورتها المتشددة وجذب الزوار. وبين سبتمبر 2019 ومارس 2020، أصدرت 400 ألف تأشيرة سياحية. وعادت المملكة لتفتح أبوابها ببطء في بداية 2021، وبدأت في الترحيب بالسياح الأجانب الملقحين منذ الأول من أغسطس الماضي.

وقررت تخفيف إجراءات مكافحة الفيروس مع انخفاض معدل الإصابات اليومي بدءًا من الأحد، بما يشمل عدم إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وعودة الملاعب الرياضية لاستقبال المشجعين المحصنين من الفيروس بكامل طاقتها الاستيعابية. وسجلت المملكة منذ بداية ظهور الفيروس نحو 547 ألف إصابة، بينها 8760 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عين على الانتخابات» | النائب عصام الجهاني عن القوانين الانتخابية
فيديو
«كتف بكتف»..أول صلاة فجر في المسجد الحرام دون تباعد اجتماعي
عربى
«فاينانشال تايمز»: الصين اختبرت صاروخا أسرع 5 مرات من سرعة الصوت
دولى
وزير الدفاع اللبناني: أحداث الطيونة لن تتكرر.. والقوى الأمنية منتشرة
دولى
بالفيديو: صلاح يواصل استدعاء روح مارادونا في أهدافه الساحرة بالدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
ماكرون يقر ويندد بـ«جرائم لا مبرر لها» ارتكبتها باريس بحق الجزائريين قبل ستين ...
دولى
إياد علاوي يدعو القضاء العراقي إلى عدم المصادقة على نتائج الانتخابات
عربى
«نتفليكس» تطلق مسابقة لاكتشاف «مخرجي الغد» في أفريقيا
ثقافة وفن
حفلات ليلية على شاطئ في السعودية توفر وقتا «ممتعا» لروادها
عربى
بالفيديو.. ماكرون يتحول إلى لاعب كرة قدم ويسجل هدفا
رياضة عالمية
أغرب من الخيال.. رضيع يقتل أمه رميا بالرصاص
منوعات
جريدة «الوسط»: خصومات برلمانية وحكومية تهدد المسار الانتخابي
ليبيا
مركز أميركي: الانتخابات مجرد أداة ضبط «ناعمة» لأزمة ليبيا.. وهكذا يمكن الوصول ...
ليبيا
«الشؤون الاجتماعية»: صرف منحة الزوجة والأبناء لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر
ليبيا
«هديل» أول مسلسل كرتوني من إنتاج الهيئة العامة للخيالة والمسرح
ثقافة وفن
تقرير فرنسي: مرشحون للرئاسة في ليبيا يخوضون معاركهم في واشنطن
ليبيا
الدبيبة: إطلاق برنامج للإقراض «دون ربا» خلال أسبوعين
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن مقترحا لإجراء انتخابات مناطقية في ليبيا وفق جدول زمني
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كم يبلغ سعر «لاندر روفر ديسكفري» 2023؟