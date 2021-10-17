43 % نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية

التصويت في الانتخابات العراقية. (الإنترنت)

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، السبت، بلوغ نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية نسبة 43%.

وقالت اللجنة إن مجموع من أدلوا باصواتهم فى الانتخابات تجاوز 9.6 مليون ناخب مضيفة أن النتائج قابلة للطعن، وفق ما نقلت عنها وكالة «رويترز».

- «فرانس برس»: نسبة مقاطعة غير مسبوقة للانتخابات التشريعية في العراق

وأُجريت انتخابات العاشر من أكتوبر مبكرا عن موعدها بضعة أشهر في استجابة للاحتجاجات الجماهيرية في 2019 التي أطاحت بالحكومة وكشفت عن حالة من الغضب واسع النطاق ضد القادة السياسيين الذين يقول كثير من العراقيين إنهم حققوا ثروات لأنفسهم على حساب البلاد.