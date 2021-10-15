وزير الخارجية السعودي يدعو إلى «تغيير حقيقي وجاد» في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 11:43 مساء
مقاتل شيعي يطلق النار من سلاح رشاش في منطقة الطيونة في بيروت، 14 أكتوبر 2021، (ا ف ب)

دعت السعودية، الجمعة، لبنان إلى إجراء «تغيير حقيقي وجاد» غداة اشتباكات عنيفة في بيروت، معتبرة أن قيادة البلاد فشلت في معالجة المشاكل البنيوية.

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للصحفيين، خلال زيارته واشنطن غداة أسوأ أعمال عنف طائفي في لبنان منذ سنوات، إن «أحداث اليومين الماضيين تظهر لنا أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف الوزير أن لبنان بحاجة إلى «معالجة المشاكل البنيوية الاقتصادية وأيضًا السياسية» بدل الاعتماد على «الحلول القصيرة المدى»،  معتبرًا أن «المسؤولية عن ذلك تقع مباشرة على كاهل القيادة اللبنانية».

وتابع أن على السلطات اللبنانية «اتخاذ خيار حقيقي لانتشال لبنان من الورطة التي يعيشها الآن، لم نر حتى الآن أنهم اتخذوا هذا القرار».

وقُتل سبعة أشخاص عندما فتح قناصة النار على تجمع لأنصار حركة أمل وحزب الله أثناء احتجاجهم على قاضٍ يحقق في انفجار مرفأ بيروت الدامي العام الماضي.

وألقى حزب الله باللوم على حزب القوات اللبنانية المسيحي واتهمه بالسعي للعودة إلى الحرب الأهلية في لبنان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حفلات ليلية على شاطئ في السعودية توفر وقتا «ممتعا» لروادها
عربى
فرانس برس: وفاة النائب البريطاني الذي تعرّض للطعن
دولى
انتهت.. مواجهة الأهلي طرابلس (0 × 2) بيشارا التنزاني في «الكونفدرالية»
رياضة محلية
أغرب من الخيال.. رضيع يقتل أمه رميا بالرصاص
منوعات
حصاد «الاتحاد» في معسكره الخارجي قبل منافسات أبطال أفريقيا
رياضة محلية
تراجع قياسي لليرة التركية عقب عزل إردوغان مسؤولين كبار في البنك المركزي
اقتصاد
في العدد 308: خصومات برلمانية وحكومية تهدد المسار الانتخابي.. وكورونا في ...
ليبيا
مركز أميركي: الانتخابات مجرد أداة ضبط «ناعمة» لأزمة ليبيا.. وهكذا يمكن الوصول ...
ليبيا
بوكيتينو يؤكد شغف نيمار لكرة القدم
رياضة عالمية
«الشؤون الاجتماعية»: صرف منحة الزوجة والأبناء لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر
ليبيا
«شرط جزائي بمليار يورو».. برشلونة يتفق مع موهبته الشابة على التجديد
رياضة عالمية
مطالب بإقامة مؤتمر صحفي للحديث عن أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام مصر
رياضة محلية
«هديل» أول مسلسل كرتوني من إنتاج الهيئة العامة للخيالة والمسرح
ثقافة وفن
برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات
فيديو
«اللواء 444 قتال» ينعى ضابطا اغتيل في بني وليد
ليبيا
تقرير فرنسي: مرشحون للرئاسة في ليبيا يخوضون معاركهم في واشنطن
ليبيا
في هذه الحالة سيحتاج العالم لقاح «كورونا» جديدا
طب وصحة
الدبيبة: إطلاق برنامج للإقراض «دون ربا» خلال أسبوعين
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو.. ماكرون يتحول إلى لاعب كرة قدم ويسجل هدفا