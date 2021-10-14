التحالف في اليمن يعلن مقتل 150 مسلحا بضربات جنوب مأرب

مقاتلون موالون للحكومة اليمنية على خط المواجهة مع المتمردين الحوثيين في محافظة مأرب، 27 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الخميس، مقتل 150 مسلحا يمنيا على الأقل في الساعات الـ24 الأخيرة في العبدية على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب مدينة مأرب الاستراتيجية التي يحاول الحوثيون السيطرة عليها منذ أشهر.

وقال التحالف حسبما نقلت عنه قناة «الإخبارية» الحكومية: «نفذنا 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر الميليشيا بالعبدية خلال 24 ساعة. عملية التدمير شملت 11 آلية عسكرية والخسائر البشرية تجاوزت 150 عنصرا إرهابيا»، حسب وكالة «فرانس برس».

يرتفع بذلك عدد المسلحين الذين قتلوا في هذه المنطقة خلال الأيام الأربعة الماضية إلى أكثر من 500. ولم يعلن التحالف كيف أحصى هذه الأعداد كما لا يمكن لوكالة فرانس برس التحقق منها بشكل مستقل فيما لا يفصح الحوثيون عن خسائرهم.

تصعيد الحوثيين

وصعّد الحوثيون في فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها في شمال البلاد. وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى من الجانبين وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم منذ مطلع العام الحالي، على ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الخميس.

ومن شأن سيطرة المسلحين على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن يسهّل توسّعهم إلى محافظات أخرى، ويعزّز موقفهم التفاوضي في أي محادثات سلام مقبلة. وقال التحالف حسبما نقلت عنه «الإخبارية» الحكومية الخميس «نفذنا 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر الميليشيا بالعبدية خلال 24 ساعة. عملية التدمير شملت 11 آلية عسكرية والخسائر البشرية تجاوزت 150 عنصرا إرهابيا».



قلب الاقتصاد اليمني

وقتل أكثر من 400 مسلح من المقاتلين الحوثيين خلال الأيام الثلاثة الماضية مع احتدام المعارك في العبدية، على بعد حوالى 100 كيلومتر جنوب مأرب. ونشرت قناة «الإخبارية» مساء الأربعاء لقطات مصورة لجثث أشخاص يرتدون ملابس عسكرية ومدنية قالت إنها «مشاهد لتساقط الحوثيين جثثاً على مداخل مأرب».

واعتبر كبير الباحثين في معهد دول الخليج العربية في واشنطن حسين إبيش إنّ تكثيف التحالف لضرباته الجوية أخيرا يُعتبر «ضغطا يهدف إلى منع السقوط الأخير لمأرب ومحاولة دفع الحوثيين إلى طاولة المفاوضات». وأشار إلى أهمية المعركة حول مأرب «قلب الاقتصاد اليمني»، والتي من شأن سيطرة الحوثيين عليها «المساعدة في تأمين سيطرتهم على صنعاء».