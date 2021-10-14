المرصد السوري: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 9

الدفاعات السورية. (الإنترنت)

قُتل تسعة مقاتلين موالين لدمشق يعملون لصالح مجموعات إيرانية ليل الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حصيلة جديدة، الخميس.

وأحصت حصيلة أولية للمرصد مقتل جندي سوري وثلاثة مقاتلين موالين لإيران، فيما أعلن الإعلام الرسمي السوري مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن: «ارتفع عدد القتلى في القصف الإسرائلي الذي استهدف محيط مطار التيفور العسكري قرب مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي إلى تسعة مقاتلين موالين لإيران، بينهم أربعة سوريين»، دون أن يتمكن من تحديد جنسية القتلى الآخرين.

وأفاد مصدر عسكري سوري، ليل الأربعاء- الخميس، إنه «حوالي الساعة 23.34 (20.34 ت غ)، نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر مستهدفًا برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به»، ما أودى بحياة جندي وإصابة ثلاثة آخرين.

- مقتل جندي سوري و3 مقاتلين موالين لإيران في قصف إسرائيلي

من جهته، أفاد المرصد أنّ «الضربات الإسرائيلية طالت مواقع لمقاتلين إيرانيين، بينها برج الاتصالات التابع لهم أيضًا، قرب مطار التيفور العسكري جنوب شرق مدينة تدمر».

وفي الثامن من الشهر الجاري، قتل عنصران غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، وفق المرصد السوري، في قصف إسرائيلي استهدف أيضًا مطار التيفور ومحيطه، فيما تحدث الإعلام الرسمي عن إصابة ستة جنود سوريين.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت «إسرائيل» عشرات الغارات في سورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله. ونادرًا ما تؤكّد «إسرائيل» تنفيذ ضربات في سورية، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية.

وتشهد سورية نزاعًا داميًا منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.