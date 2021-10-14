مقتل جندي سوري و3 مقاتلين موالين لإيران في قصف إسرائيلي

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي جنوب دمشق، 20 يوليو 2020، (ا ف ب)

قُتل جندي سوري وثلاثة مقاتلين موالين لإيران ليل الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر بمحافظة حمص في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جهته، أعلن مصدر عسكري سوري مقتل جندي، وإصابة ثلاثة آخرين في القصف الإسرائيلي، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وقال المصدر: «نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر مستهدفًا برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به».

وأفاد المرصد السوري بأن «الضربات الإسرائيلية طالت مواقع لمقاتلين إيرانيين، بينها برج الاتصالات التابع لهم أيضًا، قرب مطار التيفور العسكري جنوب شرق مدينة تدمر».

وفي الثامن من الشهر الجاري، قُتل مقاتلان اثنان من الموالين لإيران، وفق المرصد السوري، في قصف إسرائيلي استهدف أيضًا مطار التيفور ومحيطه، فيما تحدث الإعلام الرسمي عن إصابة ستة جنود سوريين.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الغارات في سورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله.