تأجيل قمة الفرنكوفونية المقررة بتونس لمدة عام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 11:00 صباحا
جزيرة جرية التونسية. (الإنترنت)

أُجلت القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة المقرر عقدها مبدئيًا في جزيرة جربة في نهاية نوفمبر لمدة عام «من أجل السماح لتونس بأن تكون قادرة على تنظيم هذا اللقاء المهم في أفضل الظروف»، وفقًا لبيانين صادرين عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية، ووزارة الخارجية التونسية.

وجاء في بيان الخارجية التونسية «أسفرت النقاشات عن توافق ممثلي الدول الأعضاء حول احتضان تونس هذه القمة وتأجيل موعد انعقادها بجزيرة جربة إلى سنة 2022 من أجل تأمين مشاركة حضورية واسعة وعلى أعلى مستوى وعدم الاضطرار إلى عقدها عن بُعد»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويفترض أن يُعتمد القرار رسميًا خلال المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية.

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