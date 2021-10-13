سجن شقيق بوتفليقة سنتين مع النفاذ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 10:15 صباحا
سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة. (أ ف ب)

أصدرت محكمة جزائرية، مساء الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحق سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة «عرقلة سير العدالة»، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وطلبت النيابة العامّة من محكمة الجنايات بالدار البيضاء (الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة) عقوبة السجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ بحق بوتفليقة الذي حُوكم مع مسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم  وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم «إعاقة السير الحسن للعدالة» و«إساءة استغلال الوظيفة» و«التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية»، وفق وكالة «فرانس برس». 

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن المحكمة قضت بحبس وزير العدل الأسبق ست سنوات في حين قضت بحبس علي حدّاد، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، سنتين، وهي العقوبة نفسها التي أنزلتها بالمفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بلهاشم.

وبرّأت المحكمة المتّهمين الستّة الآخرين في هذه القضية.

- تبرئة سعيد بوتفليقة ومسؤولين عسكريين سابقين من تهمة «التآمر ضد الدولة» في الجزائر

وسعيد بوتفليقة (63 عامًا) الذي كان مستشارًا لشقيقه الرئيس أوقف في مايو 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة «التآمر ضد سلطة الدولة والجيش».

وفي الثاني من يناير 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف ونُقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.

ومنذ استقالة عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش في أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.

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